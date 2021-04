0 Facebook L’attacco a Stefano de Martino prima di ‘Amici’: “Lo fa ogni volta” Stefano De Martino criticato dai fan di 'Amici'. Per gli appassionati dello show targato Mediaset, il giudice è troppo difensivo con la ballerina Spettacolo 17 Aprile 2021 17:48 Di redazione 1'

Ci siamo, manca poco e si alzerà il sipario su una delle trasmissioni più amate dal pubblico (giovane e non): ‘Amici‘ di Maria De Filippi. Il talent show è pronto a far brillare la prima serata di Mediaset su Canale 5.

Ma non è tutto oro ciò che luccica e questo lo sa soprattutto Stefano De Martino. Il ballerino napoletano, conduttore di Made In Sud e Stasera tutto è possibile (in onda sulla Rai, ndr), è nella trasmissione come giudice.

Stefano De Martino criticato dai fan di ‘Amici’

Secondo quanto riportato da BlastingNews, ci sarebbero stati degli attacchi nei suoi confronti da parte dei fan. Per questi ultimi l’ex di Belen Rodriguez sarebbe troppo buono e di parte con Martina Miliddi. Presunto comportamento che confermerebbe un flirt tra i due.