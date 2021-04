0 Facebook Guai per Lavezzi dopo le parole dell’ex Natalia Borges: “Ho rotto con il Pocho, no alla violenza sulle donne” Guai per Lavezzi dopo le parole dell'ex Natalia Borges. Le foto insieme rimosse dai social e quella frase sulle violenze: "Lo dico per avvisarvi" Calcio Napoli 17 Aprile 2021 17:31 Di redazione 2'

Non è bastata la lussuosa quarantena trascorsa ai Caraibi per dare serenità alla coppia Lavezzi – Borges. Infatti, secondo quanto riportato oggi dai media, il Pocho e la giovane modella avrebbero interrotto la loro relazione.

Ma ad aver scatenato le polemiche sono state le parole della Borges rivolte proprio a Lavezzi: “Niente più violenza contro le donne. Prima di ammirare una persona, assicurati che questa persona sia ammirevole“. Inoltre la modella ha cancellato tutte le foto che la mostravano insieme all’ex attaccante del Napoli.

Guai per Lavezzi dopo le parole dell’ex Natalia Borges

La Borges ha detto alla giornalista argentina María Pía Shaw: “Sì, è vero, ho rotto con il Pocho. È una situazione molto delicata e vorrei raccontare la mia storia solo per avvisare altre donne che potrebbero aver vissuto la stessa cosa che ho passato io. Non ho intenzione di rovinare l’immagine del Pocho, non sono così. Ora non ne voglio parlare. Grazie per averlo rispettato. So che parleranno, chiedo solo rispetto. È un argomento delicato e quando mi sentirò pronta parlerò. Userò quello che mi è successo per aiutare altre donne. Grazie di tutto“.