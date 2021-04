0 Facebook Palermo, tir in bilico sul tetto: evacuata una palazzina con 6 famiglie Cronaca 16 Aprile 2021 13:20 Di redazione 1'

Paura stamani a Caccamo, nel Palermitano, dove un Tir, per cause ancora da accertare, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia di crollare su una palazzina dove abitano sei famiglie.

A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato il palazzo. Sono tuttora in corso le operazioni per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione. Dovranno intervenire i vigili del fuoco con una grossa gru, ma i tempi non saranno brevi per rimuovere il mezzo ed fare tornare i residenti nelle proprie abitazioni.