Caos al Covid Center alla Mostra d’Oltremare, dove negli ultimi giorni si sono verificati diversi disagi. Tra file e proteste, c’è chi ha dovuto aspettarle oltre 4 ore, in piedi, al freddo e senza il minimo distanziamento, per avere la dose di vaccino e chi si è finto disabile e ha preteso di essere vaccinato.

L’Asl Napoli 1 ha raccontato che parte dei disagi sono dovuti all’atteggiamento di alcune persone che, con il loro atteggiamento, hanno rallentato il normale svolgimento delle vaccinazioni: “Questo pomeriggio a decine hanno rifiutato la sottoscrizione del modulo di autocertificazione pretendendo, comunque, di essere vaccinati. Queste persone, oltre ad aver costretto il personale a rallentare le vaccinazioni degli aventi diritto, con atteggiamenti violenti hanno messo a rischio l’incolumità degli operatori sanitari e altri cittadini”.

“Sono alla Mostra per capire le dinamiche degli ultimi due giorni e comprendere se ci siano state sbavature nella nostra organizzazione”. Lo ha detto il direttore generale Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. E poi ha aggiunto sui motivi dei disservizi: “Le persone vogliono dimostrare che hanno patologie non compatibili con AstraZeneca e quindi nei box i tempi sono raddoppiati. Questo e’ un primo problema”.

Sul numero dei vaccini ha poi aggiornato i dati: “In Campania abbiamo avuto meno dosi rispetto ad altre Regioni, questa settimana ho ricevuto 20mila vaccini come Asl Napoli 1 e non sono ancora sufficienti per avere alte performance. Se vogliamo fare passi avanti ogni settimana dobbiamo avere il doppio delle dosi di quella precedente”.

Il direttore ha poi lanciato un appello ai cittadini: “Alle persone che rientrano nella fascia 60-69 anni dico di iscriversi alla piattaforma perche’ dobbiamo incrementare e pianificare il piano. Poi chiedo puntualita’, al massimo mezz’ora prima e infine non possiamo accontentare le esigenze individuali. Dovremo rispondere a oltre 10mila persone al giorno, i nostri operatori sono stati aggrediti con calci e pugni subendo insulti, come avvenuto ieri alla Mostra d’Oltremare, sono stremati”.