Dramma in Campania, scoppia un incendio in casa: uomo ucciso dalle fiamme Cronaca 16 Aprile 2021 09:43

Le fiamme sarebbero divampate all’improvviso, divorando in poco tempo l’intera abitazione. Un uomo non ha avuto scampo ed ha perso la vita a causa dell’incendio. Una donna, presumibilmente la badante della vittima, è riuscita a salvarsi.

Come riportato da Ottopagine, i fatti sono accaduti a Ponte, località sannita in provincia di Benevento che si trova al confine con Casalduni. La tragedia è avvenuta in un appartamento sito in contrada Pezza La Corte.

Dopo che è scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i soccorsi. I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme, i sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.