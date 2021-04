0 Facebook Dramma a Parete, si sente male in auto con i colleghi: Giovanni muore a 49 anni Cronaca 16 Aprile 2021 18:01 Di redazione 1'

Dolore a Parete per la morte di un uomo di 49 anni. Si chiamava Giovanni Acampora e un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Operaio di una ditta edile, era in auto con alcuni colleghi per andare a lavoro, quando improvvisamente ha detto loro di non sentirsi bene.

Parete piange Giovanni Acampora

Le persone che erano con lui hanno subito accostato, Giovanni è uscito dall’auto per prendere un po’ d’aria ma si è subito accasciato a terra, perdendo i sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sconvolti i colleghi che erano con lui, che l’hanno visto morire sotto i loro occhi.

La notizia della scomparsa di Giovanni Acampora si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Il quarantanovenne lascia la moglie Gina e i suoi cari. Tanti i messaggi di cordoglio per quest’improvvisa tragedia.