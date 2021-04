0 Facebook Spari ad Aversa in pieno giorno, ferito alle gambe un uomo di 56 anni Cronaca 15 Aprile 2021 13:48 Di redazione 1'

Agguato in pieno giorno ad Aversa. Un uomo di 56 anni è stato raggiunto alle gambe da due colpi d’arma da fuoco, mentre si trovava in compagnia di un amico. La vittima è un commerciante di pellame della zona.

Trasportato all’ospedale Moscati di Aversa, non risulta in pericolo di vita, tuttavia è ricoverato in stato di choc. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso e le indagini.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione pare che la vittima stessa chiacchierando con un altro imprenditore, suo amico, quando un’auto si è avvicinata a loro. Un uomo è sceso dalla vettura, ha sparato due colpi alle gambe del 56enne e poi si è dato alla fuga. Il commerciante sarà a breve interrogato dagli agenti per la ricostruzione dell’accaduto.