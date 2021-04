0 Facebook Dramma in casa, guardia giurata uccide la cognata mentre pulisce la pistola Cronaca 15 Aprile 2021 14:15 Di redazione 1'

Stava pulendo la sua pistola quando è partito un colpo accidentale, che ha raggiunto e ucciso la cognata che era in casa con lui. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Gallicano del Lazio. L’uomo, una guardia giurata di 53 anni, era messa sua abitazione in via Prenestina Antica, quando è avvenuto il dramma.

Dalla pistola sono partiti due colpi, uno dei quali ha raggiunto la cognata, Samantha Trotta, di 42 anni, uccidendola sul colpo. Sulla versione fornita dall’uomo si sta indagando. Gli inquirenti sono a lavoro per fare luce anche su chi ha lanciato l’allarme, che quindi era presente oltre ai due e quanto tempo prima dell’arrivo dei soccorsi è avvenuto il fatto oltre, ovviamente, sui rapporti tra la vittima e la guardia giurata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Palestrina e i colleghi del Nucleo Investigativo della Compagnia di Frascati per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma della donna è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per l’autopsia.