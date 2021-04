0 Facebook Battipaglia piange Alessandro Punzi, deceduto a soli 37 anni: “Ragazzo buono e garbato” Cronaca 14 Aprile 2021 11:11 Di redazione 1'

Dramma a Battipaglia, questo giovedì mattina una tragica notizia ha sconvolto la comunità: è morto Alessandro Punzi. Giovane di 37 anni è deceduto nelle scorse ore. La notizia si è diffusa velocemente sui social lasciando attonite le tante persone che conoscevano il trentasettenne.

Dolore per la morte di Alessandro Punzi

Non sono state rese note le cause del decesso, se si sia trattato di un malore improvviso o se Alessandro soffrisse di qualche patologia. In poco tempo sono tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno diffondendo nei vari gruppi legati al comune nel Salernitano.

“Un grave lutto ha colpito la famiglia Punzi (group Punzi) ci ha lasciato a soli 37 anni Alessandro Punzi. Un ragazzo buono e garbato, di una sensibilità unica, ciao Ale. La comunità Battipagliese stringe intorno ai familiari papà Nunzio la mamma Michela e il fratello Francesco !!! Condoglianze ai familiari”, questo uno dei tanti post dedicati ad Alessandro.

In tanti lo ricordano come un ragazzo dal cuore d’oro, un grande lavoratore e un amico amorevole e una persona sempre disponibile.