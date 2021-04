0 Facebook Mamma litiga con la figlia incinta, i cani l’attaccano e la sbranano viva Cronaca 14 Aprile 2021 15:22 Di redazione 2'

Elayne Stanley era ospite a casa della figlia incinta e stava discutendo con lei, quando improvvisamente è stata attaccata e sbranata viva dai cani di famiglia. Il drammatico episodio è avvenuto a Widnes, nel Regno Unito.

Le due donne erano in casa e stavano discutendo per futili motivi. La discussione è diventata animata e i movimenti e il tono della mamma della giovane hanno allertati i cani. All’improvviso i due bulldog, Dj e Billy, si sono lanciati con furia verso Elayane, uccidendola. La figlia, nonostante i tentativi, non è riuscita a bloccare la furia dei cani.

La giovane è corsa dall’appartamento e ha chiesto aiuto ai vicini, ma al loro arrivo la donna era già morta. Gli animali appartenevano a Paul Leigh, compagno della ragazza, e vivevano in casa da ormai da tre anni ed erano ben abituati alle figure familiari della giovane, compresa appunto sua madre. Quando le due hanno iniziato a discutere però, i cani devono aver percepito i gesti della donna come una minaccia.

L’episodio risale al 2019 ma oggi si è tenuto il processo per stabilire le responsabilità di quanto accaduto quel drammatico giorno. Dopo il tragico episodio, uno dei due cani è stato abbattuto mentre l’altro è stato affidato a un canile per un processo di rieducazione.