0 Facebook Belen Rodriguez bersagliata mentre è alle Maldive, la risposta: “Smetti di seguirmi” Spettacolo 14 Aprile 2021 12:17 Di redazione 1'

Belen Rodriguez si sta godendo una vacanza alle Maldive con il suo compagno Antonino Spinalbese. La bella show girl è volata via dall’Italia e in compagnia del suo amato sta trascorrendo qualche giorno di relax.

Belen Rodriguez risponde

Il tutto è come sempre documentato sui social e proprio qui Belen è stata letteralmente bersagliata dalle critiche dei followers. Tanti gli attacchi nei confronti della show girl argentina, tutti con lo stesso comun denominatore: lei sarebbe in vacanza libera mentre tante persone in Italia sarebbero costrette a stare a casa.

“E noi chiusi in casa da mesi a vedere morire i parenti per Covid”, “Per chi ha disponibilità, il virus non esiste“, “Uno sfregio a tutti gli italiani in ginocchio. Ma bisogna sempre ostentare?“, “Fai una vita così stressante, ti ci voleva proprio una pausa alle Maldive. E noi scemi che ti seguiamo“. Proprio contro quest’ultimo commento Belen Rodriguez ha voluto rispondere così: “Smetti di seguirmi, semplice“. La show girl, probabilmente innervositasi dai tanti attacchi, ha scelto di commentare in modo diretto, invitando il suo utente a smettere di seguirla.