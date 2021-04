0 Facebook Tragedia a Caserta, familiari non la vedono tornare: donna di 45 anni trovata morta in auto Cronaca 13 Aprile 2021 20:35 Di redazione 1'

Ritrovamento drammatico a Caserta nella serata di lunedì. Una donna di 45 anni, Anna A., è stata trovata senza vita all’interno della sua automobile in via Quercione. La tragica notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Trovata morta in auto a Caserta

Sembrerebbe che le ricerche della donna siano partite dopo una segnalazione dei familiari che non l’hanno vista rientrare in casa, poi il terribile ritrovamento. Inutile l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Da un esame esterno sul corpo della vittima sembrerebbe che la donna sia morta per cause naturali, probabilmente un arresto cardiaco. Sconvolto l’intero quartiere. Non appena la notizia del decesso della donna si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che la conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio per questa prematura scomparsa.