Tragico incidente, l'infermiere napoletano Andrea Esposito muore mentre torna dal lavoro
Cronaca 12 Aprile 2021

Si chiamava Andrea Esposito, l’infermiere napoletano di 46 anni, morto ieri sera nel tragico incidente sulla ss 85, nel tratto tra Pozzilli e Venafro. Andrea stava rientrando a casa dopo aver ultimato il suo turno di lavoro in ospedale.

L’uomo e’ morto sul colpo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ancora da chiarire le cause che hanno portato Andrea a perdere il controllo della vettura e a impattare contro lo spartitraffico. In base a una prima ricostruzione il 46enne potrebbe essere rimasto vittima di un colpo di sonno o di un malore.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Andrea apparsi in queste ore sui social: “Ciao Andrea! Mi dispiace tantissimo avevi la mia età… Ricordo ancora quando adolescenti mi prendevi in giro perché io napoletana e tu juventino! La vita è troppo breve per fare tutto ciò che si vorrebbe… Avrei voluto salutarti ancora una volta adesso…la famiglia Parola Laino e Monti ti ricorderà sempre con affetto… Ciao Andrea Esposito“, scrive l’amica Tiziana.

I funerali di Andrea si svolgeranno domani, martedì 13 aprile, martedì 13 aprile alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Cassino.