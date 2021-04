0 Facebook Ragazzo di 16 anni precipita nella tromba delle scale e muore: trovato dalla madre Cronaca 10 Aprile 2021 12:38 Di redazione 1'

Ragazzo di 16 anni trovato morto in fondo alla tromba delle scale. La tragedia è avvenuta giovedì pomeriggio a Roma, a fare la terribile scoperta è stata la madre del ragazzo, che non vedendolo in casa si è affacciata dal pianerottolo e ha visto il corpo del figlio inerme.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ragazzo non avrebbe avuto apparenti problemi in casa e a scuola, motivo che farebbe scartare l’ipotesi del gesto volontario.

Potrebbe dunque essersi trattato di un terribile incidente. Gli investigatori, però, non escluderebbero la pista di un gioco o una sfida social che avrebbe spinto il giovane a commettere il folle gesto. Determinanti in questa fase di indagine i dati del pc e del cellulare.