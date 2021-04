0 Facebook Dramma a Quartu Sant’Elena, bimbo di 3 anni cade in piscina durante matrimonio e muore Cronaca 10 Aprile 2021 13:04 Di redazione 2'

Tragedia nel pomeriggio di venerdì in una villetta a Quartu Sant’Elena, comune a pochi chilometri da Cagliari, in Sardegna. Un bambino di tre anni e mezzo, Antonio, è caduto in piscina ed è morto annegato. Il piccolo si sarebbe allontanato da casa mentre era in corso la celebrazione di un matrimonio ortodosso che stava ufficiando suo padre.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri he hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e a raccogliere le testimonianze. Da una prima ricostruzione pare che il piccolo fosse con i suoi genitori, che l’avrebbero perso di vista soltanto per un minuto.

Il bambino è caduto in una piccola piscina con poca acqua, da comprendere se abbia sbattuto la testa e poi sia annegato. Quando i familiari l’hanno visto in acqua era ormai troppo tardi, per il piccolo non c’era più nulla da fare. Sotto choc la comunità ortodossa sarda, tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva il padre e si sta stringendo al dolore della famiglia in questo terribile momento.