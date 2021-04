0 Facebook Il dolore di Giusy Attanasio per la scomparsa di ‘Lello’, le parole della cantante: “Ti porterò sempre nel mio cuore” Lutto per Giusy Attanasio. La cantante neomelodica napoletana ha scritto e pubblicato un post molto commovente per un cameraman recentemente scomparso Spettacolo 9 Aprile 2021 17:57 Di redazione 2'

Una brutta notizia ha sconvolto tanti colleghi e anche il mondo della musica neomelodica. A comunicarla, attraverso la propria pagina Facebook, la cantante napoletana Giusy Attanasio. Quest’ultima ha dato l’addio ad un cameraman di Tv Partenope.

Le parole di Giusy Attanasio sono state molto affettuose e commoventi. La cantante ha descritto il rapporto che c’era tra lei e ‘Lello‘ (così chiamato dalla Attanasio nel proprio post, ndr), dando le condoglianze da parte della sua famiglia a tutti coloro che conoscevano e amavano il cameraman.

Lutto per Giusy Attanasio

“Ciao Lello sono veramente addolorata. Non meritavi tutto ciò!!! Avevi tanta stima per me, mi dicevi sempre:’Tu sei un artista speciale, tu mi trasmetti tante emozioni quando canti ed io ti riprendo e un giorno o arriverai oltre le tue aspettative’. Sappi che ti volevo e ti voglio bene ti porterò sempre nel mio cuore. E adesso la mia diretta su Tv Partenope non sarà più bella senza di te!!! Maledetto Covid. Condoglianze a tutta la famiglia da parte nostra!!!“.

Il post di Giusy Attanasio