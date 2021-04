0 Facebook Dolore a Castellammare, muore carabiniere di 57 anni: addio a Carmine La Falce Cronaca 9 Aprile 2021 17:52 Di redazione 1'

Cordoglio a Castellammare per la morte di Carmine La Falce, carabiniere di 57 anni portato via dal nemico invisibile che da oltre un anno ha mietuto troppe vite. Il cinquantasettenne è deceduto a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus.

Carmine La Falce, originario di Gragnano, era ricoverato in ospedale da all’incirca un mese. Nonostante la sua tenacia e la sua forza purtroppo non è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, in tantissimi stanno ricordando il carabiniere deceduto.

Tanti i messaggi di cordoglio. “Squilla il telefono e ti danno una notizia che mai avresti voluto avere. Carmine La Falce non è riuscito a sconfiggere il COVID. Carmine un ragazzo sempre con il sorriso, sempre disponibile un ragazzo d’oro. In un attimo ripercorri l’infanzia passata insieme. Riposa in pace amico mio”, “Tutti noi ci stringiamo al dolore della Famiglia, per la perdita del Nostro Caro Amico e tiratore Carmine La Falce. Resterai sempre nei nostri cuori”, queste e tante altre le parole per il carabiniere benvoluto da tutta la comunità.