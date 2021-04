0 Facebook Doppio dramma a Qualiano, Mina e Lia muoiono a 20 e 37 anni a distanza di poche ore Cronaca 9 Aprile 2021 14:35 Di redazione 1'

Una comunità distrutta dal dolore quella di Qualiano, per la perdita di due giovanissime concittadine. Nel giro di poche ore l’una dall’altra, Lia Maisto e Mina Avolio sono decedute, all’età di 20 e 37 anni.

Lia, lavorava come attrice ed era quindi molto conosciuta nella zona. La giovane da tempo lottava contro un male incurabile. L’altra vittima chiamava invece Mina Avolio e aveva solo vent’anni. Ha stroncare Mina è stato una malattia misteriosa, che aveva contratto circa un anno fa.

I principali gruppi social di Qualiano, hanno deciso in segno di lutto di rimanere in silenzio per la giornata di oggi. In “Sei di Qualiano se…”, si legge: “Oggi, per la prima volta in 7 anni, questo gruppo rimarrà spento. Non ce la sentiamo di fingere che non sia successo nulla. Troppo grande il dolore. Ciao ragazze. Ciao anime belle”.