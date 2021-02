0 Facebook Aurora Ramazzotti attaccata, interviene il marito della madre: “Che schifo, vergogna” Spettacolo 26 Febbraio 2021 17:56 Di redazione 2'

Doveva essere una foto ricordo di famiglia e si è trasformata in un’occasione di attacco da parte degli haters nei confronti di Aurora Ramazzotti. La ragazza, che da poco è entrata a far parte del cast delle Iene, l’anno scorso aveva condiviso un bel post in cui spiegava l’importanza di accettarsi così come si è. Eppure nemmeno quelle parole hanno messo a tacere le critiche gratuite.

Attacchi ad Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti aveva condiviso un’immagine sul suo profilo Instagram in compagnia di mamma Michelle e della nonna con il commento: “Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io”. La foto ha ricevuto moltissimi like e anche commenti positivi come questo: “Aurora hai la bellezza di tuo padre e la simpatia di tua madre”.

Purtroppo non sono mancate le offese: “Tua madre è più bella di te“. Parole che sicuramente non saranno piaciute ad Aurora, in sua difesa è intervenuto il compagno della Hunziker, Tommaso Trussardi: “Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna”. Il marito di Michelle deve essersi innervosito parecchio, poiché difficilmente gli piace stare al centro dell’attenzione.

Il post di Aurora Ramazzotti