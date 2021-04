0 Facebook Pasquale Lauro muore a 33 anni dopo una lite, il dolore degli amici Cronaca 5 Aprile 2021 12:26 Di redazione 2'

Pasquale Lauro è morto a 33 anni in seguito a un malore avvenuto dopo aver avuto una lite in strada. La tragedia si è consumata a Cicciano nel tardo pomeriggio della domenica di Pasqua, intorno alle 19.30 nei pressi della sua abitazione nel rione Iacp.

Il trentatreenne pare abbia avuto una brutta lite con un altro uomo per la sua ex moglie, una donna da cui si era separato da poco e dalla quale aveva avuto una figlia, che oggi ha 10 anni. Dopo la discussione, Lauro si è accasciato a terra ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cicciano che hanno raccolto le testimonianze per raccontare l’accaduto. Probabilmente sulla salma della vittima sarà disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. A ucciderlo potrebbe essere stato un infarto.

La notizia della morte di Pasquale Lauro si è diffusa velocemente nel comune di Cicciano lasciando attonite le tante persone che conoscevano il giovane padre. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo del 33enne. “Ancora non ci posso credere, RIP amico mio”, queste e molte altre parole per Pasquale.