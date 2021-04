0 Facebook Mugnano, molestatore seriale attacca le donne mentre fanno jogging: è caccia all’uomo Cronaca 3 Aprile 2021 09:52 Di redazione 1'

E’ caccia al molestatore seriale che sta creando il panico a Mugnano. Dai social è partita la denuncia di diverse donne, che hanno ricevuto molestie da parte dell’uomo ignoto.

Mugnano, molestatore seriale attacca le donne mentre fanno jogging: è caccia all’uomo

Secondo la descrizione fornita dalle vittime si tratterebbe di un uomo bassino, robusto di corporatura e con la barba lunga. L’uomo si aggira tra via Ada Negri, via Cesare Pavese, Via Papa e Via Crispi.

Non si tratterebbe di un episodio isolato, per questo motivo in città è scoppiato un vero e proprio caso di allarmismo. Tantissimi gli appelli sui social.

Nei vari gruppi Facebook di Mugnano si legge: “FERMIAMO IL MOLESTATORE A MUGNANO” e prosegue raccontando alcune aggressioni ai danni di giovani donne e l’invito di fare attenzione e chiedere aiuto qualora ve ne fosse bisogno.