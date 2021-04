0 Facebook San Marcellino piange Luigi Coronella, camionista di 40 anni morto per un malore News 2 Aprile 2021 16:41 Di redazione 2'

Dolore per le comunità di Casal Di Principe e San Marcellino, un uomo di 40 anni è deceduto improvvisamente. Si chiamava Luigi Coronella e un malore improvviso se l’è portato via.

Addio a Luigi Coronella

La notizia della morte di Luigi Coronella è iniziata a circolare sui social lasciando attonite le tante persone che conoscevano il quarantenne. Era a pranzo con alcuni colleghi in Toscana, quando improvvisamente si è sentito male ed è deceduto. Inutile l’arrivo immediato dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A salutare Luigi Coronella con un messaggio di cordoglio sui social è la società calcistica Tre Torri: “Una tragedia ha sconvolto la nostra serata.

Un dramma immane che colpisce la nostra famiglia. Questa sera è venuto a mancare Luigi, cugino 40enne del nostro Presidente Mario Coronella. Un lutto che ci lascia senza parole, una morte che non ci farà dormire. Siamo vicini al nostro Presidente e a tutta la famiglia Coronella in questo momento di profondo dolore.

Le condoglianze forse in questi casi non bastano. Solo tanto silenzio, le lacrime di tutta la Tre Torri San Marcellino”.