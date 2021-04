0 Facebook Battipaglia, rapina in una ditta di bevande: 7 persone prese in ostaggio Cronaca 2 Aprile 2021 17:12 Di redazione 2'

Paura a Battipaglia, dove quattro uomini con il volto coperto e armati di pistola sono entrati in un ingrosso di bevande della zona industriale e, dopo aver immobilizzato con fascette in plastica da elettricista cinque dipendenti e due clienti, hanno preso la cassaforte e sono scappati in auto in direzione di Napoli.

Una rapina in cui nessuno e’ rimasto ferito. La refurtiva ammonta a 15mila euro, più qualche banconota sottratta ai dipendenti. Uno dei componenti della banda e’ stato individuato nel capoluogo campano ed e’ stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

La rapina e’ avvenuta ieri intorno alle 13.30 e la fuga e’ stata compiuta con un’utilitaria bianca rubata a luglio dello scorso anno a Napoli; proprio seguendo il veicolo in transito lungo l’autostrada A3 e poi parcheggiato in seconda fila nei pressi di via Cairoli, nel capoluogo campano, i carabinieri hanno preso un pregiudicato di 38 anni che sarebbe stato riconosciuto grazie al raffronto tra le sue foto e le immagini della videosorveglianza del locale rapinato. La vettura usata dai rapinatori e’ stata sequestrata e sottoposta a rilievi scientifici.