0 Facebook Napoli, ricoverati insieme dopo 60 anni di matrimonio: mano nella mano in ospedale Napoli Città 2 Aprile 2021 09:57 Di redazione 1'

Una bellissima storia arriva da Napoli.Una coppia di anziani, F e C, di 86 anni e sposati da 60 anni, sono stati ricoverati insieme all’ospedale Cardarelli, dopo aver contratto il Covid.19.

Napoli, ricoverati insieme dopo 60 anni di matrimonio: mano nella mano in ospedale

In seguito i due anziani sono stati trasferiti all’ospedale Loreto Mare. Qui i medici dell’ospedale, come racconta Fanpage.it, hanno deciso di non separarli e hanno ricoverato la coppia nella stessa stanza, accostando i loro letti per dare la possibilità a marito e moglie di tenersi per mano.

I due signori, dopo una vita trascorsa insieme, non volevano separarsi proprio in questo momento difficile. La famiglia della coppia ha ringraziato i medici e l’ospedale per il commovente gesto nei confronti dei loro cari.