0 Facebook Incidente a Bacoli, moto contro automobile: Giuseppe Somma muore a 27 anni Cronaca 1 Aprile 2021 18:56 Di redazione 2'

Tragico incidente stradale in via Cuma a Bacoli. E’ accaduto nel primo pomeriggio di questo giovedì, uno scontro fatale tra una motocicletta e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore, Giuseppe Somma, giovane di 27 anni. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Bacoli dice addio a Giuseppe Somma

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e dunque eventuali responsabilità. Sul luogo dell’impatto sono giunti gli agenti della Municipale di Bacoli e i carabinieri della compagnia locale, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La notizia della morte di Giuseppe Somma si è diffusa velocemente sui social. In tanti ricordano il ventisettenne come un ragazzo pieno di vita, un figlio amorevole e un giovane sognatore la cui vita si è spenta troppo presto.

A esprimere tutto il suo cordoglio c’è anche il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali: “È un dolore atroce. Bacoli piange la scomparsa di un suo giovane figlio che, poche ore fa, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Mi stringo, da sindaco, e da padre, al dolore della mamma, del papà, della famiglia tutta, degli amici. Nel giorno dei funerali, interpretando il sentimento di sofferenza che sta segnando tutta la nostra comunità, sarà proclamato il lutto cittadino. Siamo vicini a chi soffre, con il silenzio e la preghiera”, queste le parole del sindaco.

Il post di Josi Della Ragione