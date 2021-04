0 Facebook Cosa è successo tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli: “La show girl caccia la giornalista dal suo ristorante” Spettacolo 1 Aprile 2021 17:38 Di redazione 2'

Il fatto che tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli non corresse buon sangue è ormai cosa nota. Si può dire che non ci sia mai stata una grande simpatia tra le due. A svelare un retroscena che avrebbe acuito ulteriormente l’astio tra le due donne è stato Jonathan Kashanian durante il programma Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez

L’ex gieffino cura tutta la parte legata al gossip e capita che vengano fuori chicche fino a quel momento sconosciute. Una di queste riguarda proprio Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. Qualche anno fa la show girl argentina aveva aperto un ristorante con Joe Bastianich. Una sera a quanto pare la Lucarelli sarebbe entrata in compagnia di Gianni Morandi. Improvvisamente le persone addette alla sicurezza si sarebbero avvicinate chiedendole di lasciare il locale perché persona non gradita.

“Belen ha cacciato Selvaggia dal suo ristorante”, questo il racconto di Jonathan. L’ex gieffino non conosce la ragione della decisione di Belen, o ha preferito non renderla nota, si è limitato a dire: “Avrà avuto i suoi buoni motivi”. Il ristorante oggi ha chiuso e a spiegare i motivi ci ha pensato la Guaccero, pare che il noto chef non apprezzasse le idee della show girl. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati.