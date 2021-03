0 Facebook Vincenzo, il neonato ricoverato per ustioni provocate dai genitori è in incubatrice: le condizioni Cronaca 29 Marzo 2021 21:09 Di redazione 2'

Vincenzo, il neonato ustionato di Portici ricoverato al Santobono, è stato estubato. Respira da solo in incubatrice e non ha ancora un mese di vita. A darne notizia è Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, città natale del bimbo.

“Il prof. Antonino Di Toro, primario della Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santobono (La Fabbrica dei Miracoli) mi ha dato notizie sulle condizioni cliniche del piccolo che continuano gradualmente a segnare miglioramenti. Vincenzo respira da solo ed è stato estubato. Ieri il Chirugo Plastico Neonatale ha effettuato una verifica sulle lesioni da ustioni ed ha fatto una medicazione estesa del rivestimento di cute artificiale riscontrando buone condizioni.

A nome della nostra Citta’ e di Voi tutti la settimana scorsa Vincenzo ha ricevuto il Suo primo regalo, un carillon da culla che è stato consegnato al Prof.De Toro e sistemato a fianco dell’incubatrice. Vincenzo è un vesuviano ed accanto al carillon non poteva mancare la foto del nostro splendido vulcano”.

Le condizioni del bimbo sono dunque in leggero miglioramento anche se, per i traumi subiti, si presume che la strada sia ancora lunga. Intanto continuano le indagini. Alessandra Terracciano, la madre del piccolo Vincenzo, inizialmente ricoverata nella Psichiatria del Loreto Mare, è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli. Nei suoi confronti, e verso il compagno, Concetto Bocchetti, era stato emesso un provvedimento di fermo per maltrattamenti.