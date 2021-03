0 Facebook Muore la giovanissima Milena, attivista napoletana molto amata: “Un vuoto incolmabile” Cronaca 29 Marzo 2021 21:01 Di redazione 1'

E’ morta stamattina, giovanissima, Milena D’Inverno. Attivista, è stata uno dei volti della Casa del Popolo di Fuorigrotta. “Milena era sin dall’inizio uno dei volti della nostra Casa del Popolo, nelle sedi di via Metastasio prima e via Tiberio poi – scrive su Facebook la Casa del Popolo di Fuorigrotta – Negli ultimi anni, come operatrice del Caf aperto quasi tutti i giorni, era lei che avevano incontrato e conosciuto tante persone, che a lei immediatamente associavano la nostra Casa del Popolo”.

Milena era una militante generosa ed amata. Lascia un vuoto enorme nel nostro collettivo e nella nostra associazione – prosegue il post – Un enorme abbraccio al figlio Mirko, nostro compagno, in questo momento terribile“.

I funerali si terranno domani martedì 30 marzo alle ore 16 presso la chiesa dei Sacri Cuori di Maria e Gesú in piazza Neghelli, a Cavalleggeri.