0 Facebook Pio e Amedeo e il messaggio di Belen, la verità è un’altra: la mamma furiosa sui social Spettacolo 29 Marzo 2021 15:55 Di redazione 1'

Non è stato detto proprio tutto sulla battuta di Pio e Amedeo e Amici durante l prima punta del serale. A più di una settimana dalla prima puntata del serale di Amici 20, la battuta di Pio e Amedeo fatta a Stefano De Martino sulla seconda gravidanza di Belen tiene ancora banco.

Il duo comico ci ha tenuto a chiarire che dopo la puntata la Rodriguez ha scritto loro un messaggio in privato affermando di non essersi offesa: “Il post della saponetta non era per noi. Si è dispiaciuta per il casino”. Gabriele Parpiglia, grande amico dell’argentina, si era scagliato nettamente contro di loro dopo la battuta: “Come previsto davanti alla cattiva educazione, scatta la reazione. Ecco #belen e la sua dedica a #pioeamedeo”.

Anche la madre di Belen, Veronica Cozzani, si era parecchio risentita per l’uscita infelice di Pio e Amedeo: “Mamma mia – ha scritto la donna tra i commenti – che società machista del cavolo. Menti chiuse e bocche aperte. La combinazione peggiore”. Quale sarà la verità?