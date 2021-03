0 Facebook Lutto in Campania, addio a Francesco Maciariello morto a soli 19 anni Cronaca 28 Marzo 2021 20:48 Di redazione 2'

Dramma in Campania e in America, per la prematura morte di Francesco Maciariello, deceduto a soli 19 anni. Il ragazzo era figlio di Franco, partito da un piccolo paesino del Casertano, di nome Riardo.

La notizia da New York è giunta anche in Campania provocando grande tristezza nella comunità di Riardo. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la morte del giovane concittadino: “È purtroppo giunta la tragica notizia che a New York all’età di appena 19 anni ha avuto termine il cammino terreno di Maciariello Francesco, figlio di Franco. La causa del decesso, ancora in fase di accertamento, dalle prime informazioni potrebbe essere ricondotta ad un contagio da covid-19.

L’amministrazione comunale in questo particolare momento esprime cordoglio e vicinanza a tutti i familiari, in particolare a quelli presenti nella nostra Comunità: la nonna Iole Cifone e la zia Maciariello Maria i cugini ed i familiari tutti. Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”.

Commovente il messaggio del papà di Francesco su Facebook. Franco ha ricordato il figlio postando una foto di loro due insieme, quando Francesco era piccolino e scrivendo: “E così che voglio ricordarti tra le mie braccia, con il tuo sorriso”.