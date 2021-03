0 Facebook Giusy Attanasio, furia sui social: “Potete anche mandarmi la polizia” Cronaca 28 Marzo 2021 21:17 Di redazione 2'

La nota cantante neomelodica Giusy Attanasio su tutte le furie: “C’è qualcuno che si è permesso di scrivere sui social di chiamare i vigili del fuoco perché maltratto i miei cani, vi dimostro che non è così”.

La cantante in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ha raccontato di aver ricevuto lamentele e accuse da parte di un utente, la quale avrebbe scritto che l’artista maltratterebbe i suoi cani.

“Non è nel mio stile fare sceneggiate, quelle le faccio al teatro o al cinema. Come ben sapete i ho due cani: uno ce l’ho da sedici anni, si chiama Leo, e l’altro l’ho preso in estate. Shana, un pitbull, preferisce stare sulla nostra terrazza. Le abbiamo fatto i vaccini e viene educata.le diamo da bere perfino l’acqua della bottiglia, perchè l’acqua di Giugliano non si può bere”, racconta Giusy, mostrando i suoi cani in buona salute, la loro cuccia e addirittura il libretto delle vaccinazioni.

“Qualcuno, nella zona, ha scritto sui social che maltratto i miei cani e che vivono in condizioni disumane. Allora vi dico:potete mandare i vigili, i Nas, la polizia. Mandate chi volete”.Nel video comare anche il marito che attacca l’utente: “Ti sei permessa fotografare il nostro balcone, ma nessuno te l’ha concesso. Certe affermazioni me le potevi riferire da vicino”.

