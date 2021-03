0 Facebook Vomero, chiude il cinema Arcobaleno: “Un pezzo di storia della città” Napoli Città 27 Marzo 2021 15:20 Di redazione 2'

Chiude a Napoli lo storico cinema Arcobaleno del Vomero. Un pezzo di storia della città cancellato in questo anno di pandemia di Covid19.Al suo posto uno store di prodotti Made in China.

Vomero, chiude il cinema Arcobaleno: “Un pezzo di storia della città”

Un brutto colpo per i cittadini affezionati allo storico cinema, che dagli anni ’50 ha dilettato con le sue proiezioni i napoletani. Sorto col nome “Cinema Stadio”, l’Arcobaleno per anni è stato uno dei cinema più affollati e in voga della zona, grazie anche alla vicinanza con lo Stadio Collana.

Gennaro Capodanno, ex presidente della Municipalità Vomero-Arenella e presidente del Comitato Valori collinari, scrive: “Oggi è un giorno triste per i cinefili partenopei ma anche per tutti quei vomeresi che, in oltre sessant’anni di vita, hanno avuto occasione di trascorrere in quelle sale tante bellissime ore. Stamani sono iniziati i lavori nei locali del cinema Arcobaleno in via Consalvo Carelli che, abbandonata la sua destinazione storica, a breve, stando a quando si è potuto apprendere sui luoghi, vedrà nascere al suo posto un centro commerciale cinese”.

“Purtroppo – conclude Gennaro Capodanno – su otto sale cinematografiche presenti solo nell’ambito del quartiere Vomero, un territorio di poco più di due chilometri quadrati d’estensione, che alla metà del secolo scorso vantava la più alta concentrazione di questo tipo di strutture, già negli anni trascorsi ne avevano chiuso cinque, l’Ideal in via Scarlatti, dove attualmente è ubicato un megastore, l’Ariston in via Morghen, sostituito da una banca, il Colibrì in via de Mura, sostituito da un club fitness, il Bernini, sostituito da un negozio di abbigliamento per bambini e l’Abadir, già Orchidea, in via Paisiello dove è nato l’ennesimo supermercato, Adesso si aggiunge anche la sesta, con il cinema Arcobaleno, restandone dunque in funzione, rispetto al passato, solo due, per una popolazione di circa 48mila residenti”.