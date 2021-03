0 Facebook Follia a Napoli, lite in famiglia degenera: aggredisce moglie e fratello con un coltello Cronaca 27 Marzo 2021 21:09 Di redazione 1'

Follia Napoli, dove gli agenti dell’Ufficio di Prevenzioni Generale, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in seguito ad una segnalazione della Centrale Operativa, in via Bronzi di Riace per una lite familiare.

Gli agenti una volta giunti sul posto hanno trovato un ragazzo che ha raccontato loro che suo padre aveva aggredito la madre, con la quale si stava separando, con un coltello e che il fratello era intervenuto per difenderla.

L’aggressore si era in seguito allontanato dalla dimora, rifugiandosi a casa di un suo familiare. Gli agenti del Commissariato di Afragola lo hanno rintracciato, si tratta di M.S., napoletano di 52 anni, con precedenti di polizia.

L’uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.