Sono giunti a bordo di un’ambulanza e l’hanno fermata davanti ad un bar. Poi sono scesi e vestiti come dei veri e propri sanitari del 118 hanno tentato di forzare l’ingresso del locale. L’obiettivo era quello di entrare e mettere a segno un furto.

Per fortuna la rapina non c’è stata. L’allarme è scattato ed è risultato provvidenziale. Come riportato da Teleclub, i fatti sono accaduti a Lusciano in via Giacomo Leopardi, località in provincia di Caserta. Ora è caccia ai ladri.

I finti sanitari, o meglio, i membri della ‘Banda del 118’, sono l’obiettivo delle ricerche da parte delle forze dell’ordine. Già sono stati visionati i filmati registrati dalla telecamere di sorveglianza e i malviventi avevano il volto coperto da un passamontagna.

C’è poi un altro enigma: dove e come i rapinatori hanno rubato un’ambulanza?