Denuncia l’ex per stalking 5 volte, la polizia non le crede e viene uccisa a 19 anni

Una triste storia arriva da Brighton, nell’East Sussex, una ragazza Shana Grice, di soli 19 anni, è stata uccisa da Michael Lane nel suo appartamento. La ragazza aveva per ben 5 volte denunciato alla polizia il suo ex mostrando che era vittima di stalking.

La polizia non solo non ha mai preso sul serio le denunce, ma in una delle occasioni multò la giovane con 150 euro per aver procurato un falso allarme.La 19enne aveva denunciato il suo ex per averla pedinata in diverse occasioni in un periodo di sei mesi prima che lui la uccidesse.

Il ragazzo, di 27 anni non riuscendo a tollerare la fine della loro relazione, ha deciso di punire Shana tagliandole la gola, subito dopo il delitto il giovane ha provato a darle fuoco al corpo della 19enne. I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono al 2016, ma solo ora emergono dei dettagli inquietanti sulla vicenda.