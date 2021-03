0 Facebook Paura a Fuorigrotta, dieci motorini sfrecciano in strada: “Aiuto hanno sparato” Cronaca 26 Marzo 2021 18:09 Di redazione 1'

Momenti di terrore si sono vissuti in questo tardo pomeriggio nel quartiere di Fuorigrotta. Poco dopo le 17 una decina di motorini con a bordo diversi ragazzi avrebbero percorso a tutta velocità via Caio Duilio e, secondo alcune testimonianze, si sarebbero uditi degli spari.

Potrebbe, dunque, essersi trattato di una stesa. Terrore tra le persone che in quel momento affollavano la strada. “Erano tantissimi motorini“, dice una signora a Vocedinapoli.it. E ancora: “Sembrava un plotone di esecuzione“. Si tratterebbe dell’ennesimo episodio di violenza che si aggiungerebbe all’agguato mortale dello scorso 15 marzo in cui è stato ucciso Antonio Volpe, elemento di spicco dei gruppi criminali che controllano il quartiere.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni che si trovavano sul posto, nel momento in cui si sarebbero uditi gli spari molte persone sarebbero scappate. Per ora non risulta alcuna segnalazione alle forze dell’ordine. Seguono aggiornamenti.