0 Facebook La Pasqua solidale per chi è in difficoltà e per il miglior amico dell’uomo News 26 Marzo 2021 15:00 Di redazione 1'

Una Pasqua di gioia sia nella vita delle persone in difficoltà che in quella dei nostri amici animali. Attraverso due iniziative, quella della vendita delle uova di cioccolato a sostegno del rifugio di Charly, associazione che opera nella provincia di Napoli dove il randagismo è una vera e propria piaga.

Con una donazione (di 10€) sarà possibile ricevere un buonissimo uovo di cioccolato artigianale fondente o a latte di 300 gr i cui proventi saranno utilizzati per curare e sfamare i cani e gatti abbandonati.

Inoltre grazie ad una cordata di amici tra cui mariano Gallo e Massimo Miccio referenti della comunità di Sant’Egidio chi vorrà potrà partecipare all’iniziativa dell'”uovo sospeso” e regalare una o più uova ai bambini delle case famiglia,centri per anziani e famiglie in difficoltà. Per info: 3397841337.