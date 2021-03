0 Facebook Paura al Vomero, incendio nel mercatino De Bustis distrugge due negozi Cronaca 24 Marzo 2021 15:56 Di redazione 1'

Pomeriggio di paura nel quartiere Vomero. Poco dopo le 14, secondo quanto riportato dal Confronto, è scoppiato un incendio all’interno del mercatino comunale De Bustis, due negozi sono andati distrutti.

Incendio nel mercatino di Antignano

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco all’interno del mercatino di Antignano che sono riusciti, non senza difficoltà, a domare le fiamme. Sembrerebbe che il rogo sia divampato in uno dei due negozi e si sia poi esteso al secondo. Ad andare a fuoco sarebbero state alcune cassette di legno.

Per facilitare le operazioni di spegnimento la zona è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie della Municipale. Da i primi rilievi potrebbe essersi trattato di un cortocircuito, non si esclude però l’ipotesi di un rogo doloso. Indagini in corso per stabilire cosa sia accaduto.