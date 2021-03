0 Facebook Dramma a Vasto, giovane madre muore mentre faceva la spesa: addio ad Anna Zinni Cronaca 24 Marzo 2021 16:23 Di redazione 2'

Dramma in Abruzzo, nel comune di Vasto, in provincia di Chieti. Una giovane madre ha perso la vita a seguito di un malore avuto mentre faceva la spesa al supermercato. Si chiamava Anna Zinni e aveva 29 anni.

Giovane madre muore in un supermercato

Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì intorno alle ore 19. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ventinovenne. Anna lascia il compagno e tre figli piccoli.

La notizia della morte di Anna Zinni ha sconvolto la comunità di Vasto. Numerosi messaggi di cordoglio da parte dei familiari della giovane madre. Tra tutti c’è il ricordo del fratello: “Pare impossibile ma la vita a volte sa essere crudele e se la prende sempre con le persone migliori e tu eri una di quelle eri una sorella fantastica ma soprattutto una mamma formidabile perché nonostante tutto ciò che hai passato nel tempo hai sempre trovato la forza per andare avanti crescendo con amore ed educazione i tuoi figli. Il tempo questa volta non ti e stato concesso per rialzarti e lottare come hai sempre fatto perché sono sicuro che se lo avessi avuto a quest’ora stavi nel letto insieme a Nico Giulia e Mattia, purtroppo non e così”.