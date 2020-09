0 Facebook Cosa è successo a Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Facundo dallo studio Spettacolo 23 Settembre 2020 13:54 Di redazione 2'

Momenti di tensione a Uomini e Donne quando il corteggiatore Facundo non ha voluto lasciare lo studio su richiesta delle due troniste. E’ iniziato tutto con Sophie che ha deciso di mandarlo a casa, scelta condivisa da Jessica che con il ragazzo aveva avuto una discussione dai toni molto accesi.

Il corteggiatore, però, inizialmente non aveva preso seriamente le parole delle due troniste, così, nonostante la richiesta fosse stata piuttosto esplicita, non ha lasciato lo studio. Per risolvere la questione è intervenuta Maria De Filippi, che generalmente si tiene al margine delle questioni che avvengono tra tronisti e corteggiatori, limitandosi a dare qualche suggerimento.

Perché Maria De Filippi ha cacciato un corteggiatore dallo studio di Uomini e Donne

La padrona di casa questa volta è intervenuta a gamba tesa e rivolgendosi al ragazzo ha detto: “Sophie ti elimina, se Jessica ti elimina tu devi lasciare lo studio. Se due ragazze dicono che non vogliono un ragazzo è inutile che rimanga qua”. Ma Facundo anche su richiesta della De Filippi ha fatto “orecchie da mercante” e ha continuato ad attaccare la scelta delle due troniste.

Perché Facundo non ha voluto lasciare lo studio

La De Filippi ci ha provato di nuovo, invitandolo con calma ad accettare la decisione: “Scusami Facundo, questo lo hai già detto perché tolgo tempo agli altri. Se loro due non sono interessate è inutile che stiamo qua a spiegare”. Ma Facundo ha continuato a restare seduto, così la conduttrice è stata costretta a intervenire nuovamente, questa volta con toni più accesi: “Non è che devi piacere a me, se a loro non piaci io non posso farci niente. Io sono educata e faccio fatica, se vuoi te lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi andà. Non c’è possibilità, Facundo!”. All’ennesimo invito della padrona di casa il corteggiatore ha lasciato lo studio.