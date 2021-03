0 Facebook Tragedia a Carinola, Lina Machera muore improvvisamente stroncata da un malore Cronaca 22 Marzo 2021 16:00 Di redazione 1'

Tragedia a Carinola, la giovane Pasqualina Machera, per tutti Lina è morta a 35 anni, troncata da un malore. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale ma i medici nn sono riusciti a far nulla per la ragazza.

Tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia e in tantissimi hanno voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso i social. “Vorrei parlare della tua voglia di vivere, della tua capacità di sorridere alle difficoltà della vita, della tua risata coinvolgente, di tutto quello che meritavi! Non ti dimenticheremo mai e racconteremo a tutti della persona che eri!” ha scritto un amico e ancora si legge:“Oggi vorrei parlare della tua voglia di vivere, della tua capacità di sorridere alle difficoltà della vita, della tua risata coinvolgente, di tutto quello che meritavi!

Non ti dimenticheremo mai e racconteremo a tutti della persona che eri! Buon viaggio amica mia, persone come te sono uniche, unico è il dolore e la rabbia che proviamo in questo momento.”