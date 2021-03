0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 1.313 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 22 Marzo 2021 16:08 Di redazione 1'

Sono 1.313 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 10.671 tamponi molecolari. Dei 1.313 nuovi positivi, 499 sono risultati sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 559 tamponi antigenici.

Sono 43 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 4.940. Sono 2.617 i nuovi guariti; il totale dei guariti è 216.036. In Campania sono 171 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.620 quelli ricoverati in reparti di degenza.

IL POST DI DE LUCA