Federico Fashion Style a cena in Sardegna: "Prendi in giro chi non può avere privilegio" Spettacolo 22 Marzo 2021

Scintille durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso tra Vladimir Luxuria e Federico Fashion Style. Il salotto televisivo di Barbara D’Urso è stato scenario di un acceso diverbio tra il parrucchiere delle star e l’opinionista televisiva.

Cosa è successo tra Federico Fashion Style e Vladimir Luxuria

Il motivo? Federico Lauri è stato in Sardegna – attualmente zona bianca – per motivi di lavoro e poi è andato a cena in un ristorante. Per Luxuria il noto influencer non avrebbe avuto rispetto della situazione pandemica: “Non è che fanno una regione bianca per fare in modo che una persona che non può cenare alle otto di sera, nel Lazio si fa il tampone e va a cenare in Sardegna. Fare queste cose significa prendere in giro chi non può avere questo privilegio”.

Il noto influencer, però, non ci sta e ha spiegato che con il tampone negativo gli è permesso partire per la Sardegna, tra l’altro per motivi di lavoro: “Sono andato a cena con altre persone ma i ristoranti erano pieni, che ho fatto di male?”. Federico Fashion Style ha poi voluto ribadire la sua posizione anche attraverso Instagram: “Non capisco l’accanimento di Vladi perché sono andato a cena fuori in zona bianca come si fa quando si è in zona bianca”.