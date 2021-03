0 Facebook Serena Rossi conquista il pubblico con “Canzone Segreta”, la dedica con Anna Tatangelo è un trionfo Spettacolo 20 Marzo 2021 12:28 Di redazione 1'

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 19 marzo 2021, hanno visto un calo per Canzone Segreta, ma il programma di Serena Rossi batte comunque la concorrenza e registra un successo. Partito da 4.168.000 spettatori pari al 19,3% di share la scorsa settimana, ha registrato nel secondo appuntamento 3.984.000 telespettatori e il 17,4% di share.

Nel corso della puntata è successo un buffo incidente sul palco di Canzone Segreta. Alba Parietti, travestita da drag queen, non è stata riconosciuta da Marcella Bella. Al termine della performance, la cantante ha raggiunto il palco per ringraziare gli ospiti e la conduttrice Serena Rossi per l’omaggio ricevuto. Rivolgendosi ad Alba Parietti ha chiesto: “Chi è questa bella signora?”. Per l’omaggio a Marcello Bella, oltre alla madre di Francesco Oppini e Anna Tatangelo, ha chiamato sul palco anche i suoi due figli Carolina e Tommaso.

Su Canale 5, invece, Ciao Darwin A Grande Richiesta, l’esilarante programma che contrappone due categorie di persone per scoprire le caratteristiche degli uomini e delle donne del futuro, è stata vista 2.458.000 telespettatori con il 13,4% di share.