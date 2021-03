0 Facebook Decreto Sostegni, arriva bonus di 3mila euro per tutti: come ottenere i soldi Cronaca 20 Marzo 2021 12:49 Di Fabiana Coppola 2'

E’ in arrivo un bonus di 3mila euro con il Decreto Sostegni. La platea di beneficiari coinvolgerà circa 800mila professionali e oltre 3 milioni di piccole e medie imprese.

Gli aiuti, come scrive il Corriere della Sera, dovrebbero andare da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, a 3mila euro per le partite Iva, fino a un massimo 150mila euro per le imprese (anche artigiane).

Lo schema prevederebbe un indennizzo del 60% per le imprese fino a 100mila euro, del 50% tra 100mila e 400mila euro, del 40% tra 400mila e un milione, 30% tra uno e 5 milioni e 20% tra 5 e 10 milioni A cambiare sarà il meccanismo di calcolo dei contributi alle imprese con l’eliminazione dei codici Ateco e l’introduzione dei criteri basati sulle “perdite” di fatturato.

A fine aprile dovrebbe arrivare anche il bonus per le partite Iva. Si tratta di un indennizzo di 1.000 euro al mese, per il primo trimestre – gennaio, febbraio marzo – dedicato a tutti i titolari di partita Iva e ai lavoratori stagionali e dello spettacolo anche senza partita Iva. Per il primo trimestre, dunque, si tratta di un ‘sostegno’ di 3mila euro.