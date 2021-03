0 Facebook Paura al cimitero: bimbo precipita nella tomba, cade in una buca profonda due metri Cronaca 20 Marzo 2021 23:59 Di redazione 1'

Un bambino è precipitato all’interno di una tomba lo scorso sabato mattina. Stando ad una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe appoggiato alla lapide nell’attesa dell’arrivo di un corteo funebre, ma questa sarebbe sprofondata e lui sarebbe finito così in una buca profonda due metri.

Il dramma è avvenuto nel cimitero di San Pier d’Isonzo (Gorizia). Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone. Il bambino è sempre rimasto cosciente e una volta riportato in superficie è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Indagini sono in corsa da parte dei Carabinieri per stabilire le cause dell’incidente. La tomba che ha ceduto si trova nella parte antica del cimitero.