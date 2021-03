0 Facebook Dramma in strada nel Napoletano: Andrea muore a 46 anni, ferita la figlia Cronaca 20 Marzo 2021 23:51 Di redazione 1'

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato ad Afragola. Il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore, schiantandosi contro il guardrail, in via Saggese.

La vittima – come riportato da NanoTV – è Andrea Vitale, 46 anni, fratello del vigile Antonio e nipote dell’ex presidente del consiglio comunale, Tommaso Bassolino. Andrea, assieme ad un fratello gemello gestiva il centro scommesse Intralot al quartiere Gelsomino di Afragola.

L’uomo aveva pranzato e passato il pomeriggio con i familiari ed alcuni amici e poi si era allontanato per prelevare la figlia di 8 anni, rimasta ferita nell’impatto, prima del probabile malore e del tragico impatto. L’auto si è schiantata sul guardrail ad alta velocità senza frenare, anche perchè la strada, in quel tratto, è in discesa. La Mazda infatti ha colpito un segnale stradale posto su di una rotatoria per poi continuare la corsa, tragicamente, contro le barriere stradali.