Dramma in provincia, va a trovare un suo caro al cimitero: donna stroncata da un malore Cronaca 19 Marzo 2021

Tragedia nel cimitero di Casal di Principe, una donna è morta dopo aver accusato un malore. La vittima era andata a trovare un suo caro in occasione della Festa del papà, quando improvvisamente si è accasciata al suolo.

Donna muore nel cimitero di Casal di Principe

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, per la donna non c’era più nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri per raccogliere alcune testimonianze. La notizia è stata riportata da Caserta Ce.

La salma della donna è stata restituita alla famiglia che provvederà ad organizzare il funerale. La notizia di quanto accaduto al cimitero, ha sconvolto la comunità di Casal di Principe.