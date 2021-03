0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 1.997 nuovi contagi nelle ultime 24 ore Cronaca 19 Marzo 2021 17:25 Di redazione 1'

Sono 1.997 i positivi del giorno registrati in Campania su 18.420 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. Effettuati anche 3.415 test antigenici. La percentuale di positivi sui tamponi e’ al 10,8%, in crescita rispetto a ieri. I sintomatici sono 628 e 1.369 gli asintomatici.

Si registrano in Campania anche 13 decessi, 11 avvenuti nelle ultime 48 ore, e 1.205 persone sono guarite dal Covid. Sono 155, due piu’ di ieri, i ricoverati in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili, mentre 1.569 persone, sette più di ieri, sono ricoverate in degenza. I posti letto disponibili complessivamente sono 3.160.

