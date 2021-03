0 Facebook Dramma a Casalnuovo, bimbo di 3 anni precipita dal quarto piano della sua abitazione Cronaca 19 Marzo 2021 17:10 Di redazione 1'

Dramma a Casalnuovo, bimbo di 3 anni precipita dal quarto piano della propria abitazione. Il piccolo s trovava nella sua casa, sita nel parco Ciser, in via de Curtis 77, quando per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi e una pattuglia intervenuta nel per scortare l’ambulanza fino all’ospedale Santobono, dove il piccolo sarà ricoverato.Miracolosamente il bambino risulta essere viv

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno provocato l’incidente e chi fosse in casa con il minore al momento del dramma.

Seguono aggiornamenti.